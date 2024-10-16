Окраинная шизофрения...

ВЛ

Валерий Логачев

Брехня про баню. Особенно на Западной укре. Я женился на западенке в 86 году. Через пару лет жизни в России стала ныть - поехали к маме. Долго не соглашался, но была беременна вторым ребенком, дед ее приехал - уломали. Жили в селе. Бань не было практически ни у кого! Мои родственники, теща и ее родители, у которых мы жили, мылись в большом тазу в летней кухне! Растапливали печь, пекли много пирогов с маком и др., когда кухня прогревалась, мылись. Для меня это было дико. Три села рядом, бань практически ни у кого! Ходили в заводскую на сахарный завод, мы с женой ездили мыться в соседний город, где жила ее тетка в пятиэтажке. Дурдом! Они баню придумали… а у самих нет. Зато в России, в глубинке, мы в 85 году работали стройотрядом на строительстве детсада. Я как командир должен был обеспечить помывку студентов после работы. Прошел по селу, договорился с десятком хозяев, и мои работнички каждый день имели возможность в бане мыться! Только предварительно натаскав воду и протопив.