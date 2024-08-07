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Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления

Григоренко будет курировать цифровую трансформацию госуправления

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать работу по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, а также вопросы обеспечения к 2030 году цифровой зрелости госуправления и расширения подключения к широкополосному интернету, сообщается на сайте кабмина.

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