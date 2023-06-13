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В Администрации президента США оценили оголение трансгендеров на лужайке у Белого дома после приема у Байдена

В Администрации президента США оценили оголение трансгендеров на лужайке у Белого дома после приема у Байдена

Официальной представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 13 июня, заявила, что трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США после приема у Джо Байдена в субботу, 10 июня, больше в Белый дом не позовут, – сообщают СМИ.

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