Путин заслушал доклад Герасимова в Курской области и поручил освободить регион

Президент Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и поставил задачу как можно скорее освободить регион от украинских военных.
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