Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Урановая зависимость США, удобрениевая – Германии и нефтепродуктовая – Бразилии

Урановая зависимость США, удобрениевая – Германии и нефтепродуктовая – Бразилии

1. США самоотверженно боролись с русским газом и русской нефтью, чтобы в итоге крепко, на всю резьбу, подсесть на русский уран.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не делайте поставки в США никаких товаров и тем более стратегического топлива , есть дружественные покупатели . Путин видимо забыл кто наш враг . Продавайте им тараканов из столичных клиник . Или саранчу
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1 д.
Компанцев Сергей
1. США самоотверженно боролись с русским газом и русской нефтью, чтобы в итоге крепко, на всю резьбу, подсесть на русский уран. Как верно указывае   сша по доброй воле все сделали и не исключаю там войны не в этом году - если с трампом что то случится вот вам и повод у каждого гражд. сша есть оружие у кого оно официально а у кого то не легально от меня зависело вел санкции на поставки урана не дружественным странам и так же с удобрениниями пусть сша всем поставят и так в долгах как в шеках..факт
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11 час.

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