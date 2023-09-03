Урановая зависимость США, удобрениевая – Германии и нефтепродуктовая – Бразилии

Компанцев Сергей

1. США самоотверженно боролись с русским газом и русской нефтью, чтобы в итоге крепко, на всю резьбу, подсесть на русский уран. Как верно указывае сша по доброй воле все сделали и не исключаю там войны не в этом году - если с трампом что то случится вот вам и повод у каждого гражд. сша есть оружие у кого оно официально а у кого то не легально от меня зависело вел санкции на поставки урана не дружественным странам и так же с удобрениниями пусть сша всем поставят и так в долгах как в шеках..факт