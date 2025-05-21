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Петербургский дневник

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Стало известно, что для петербуржцев самое важное при выборе отеля

Стало известно, что для петербуржцев самое важное при выборе отеля

Был проведен опрос Опрос, проведенный изданием «Петербургский дневник» совместно с порталом «Единая карта петербуржца» (ЕКП), показал, что для большинства участников опроса важно, чтобы в отеле были спа-зона и бассейн.

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