Использовать опыт ошибок, чтобы не повторилось: из-за чего 252 года назад с Земли исчезла экосистема Ольга Безродняя252 миллиона лет назад на нашей планете произошло одно из самых катастрофических событий в истории — пермское вымирание, которое привело к исчезновению почти 90% видов на Земле.