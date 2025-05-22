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Перекрытия дорог в Петербурге 24 мая 2025 года

Перекрытия дорог в Петербурге 24 мая 2025 года

Как сообщили 22 мая в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Адмиралтейском районе с 24 мая по 21:00 31 мая и с 21:00 до 06:00 с 31 мая по 10 июня из-за ремонта дорожного покрытия сузят проезд по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала, включая перекрестки и Технологическую площадь.

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