Именем героически погибшего полицейского назван класс НВП в Карагандинской области

О трагической гибели старшего сержанта милиции Рустама Мажитова в 1998 году писали все газеты, показывали телеканалы и говорили по радио: “При задержании подозреваемых в разбойном нападении на Сахарный центр погиб полицейский”.
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