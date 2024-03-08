‼️ Ужасное 8 марта для девятерых лыжниц Всероссийская спартакиада на Лауре закончилась травматологическим отделением для девяти лыжниц, всего с трассы сошли 15 спортсменок.
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‼️ Ужасное 8 марта для девятерых лыжниц Всероссийская спартакиада на Лауре закончилась травматологическим отделением для девяти лыжниц, всего с трассы сошли 15 спортсменок.