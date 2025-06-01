— Ну как тебе подарок от мамы с папой, Что ты думаешь о братике, о маленьком своём? — Что в мире много есть других вещей, В которых нуждался я гораздо более, чем в нём.
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— Ну как тебе подарок от мамы с папой, Что ты думаешь о братике, о маленьком своём? — Что в мире много есть других вещей, В которых нуждался я гораздо более, чем в нём.