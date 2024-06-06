⚡⚡Этой ночью силами ПВО России над Крымом было перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА Минобороны РФ.
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⚡⚡Этой ночью силами ПВО России над Крымом было перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА Минобороны РФ.