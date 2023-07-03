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РБК: власти РФ одобрили идею запрета маркера "био" на продуктах без экосертификатов

РБК: власти РФ одобрили идею запрета маркера "био" на продуктах без экосертификатов

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предлагающий обязать производителей товаров с маркировками "эко", "био" и "зеленый" подтверждать, что их продукты произведены в соответствии с законом "Об органической продукции".

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