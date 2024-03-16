МГИК: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня Во второй день голосования председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что в Москве уже более 3,1 млн человек отдали свой голос на выборах президента Российской Федерации.