"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона

О дистанционном минировании с помощью БПЛА и уничтожении вражеских фортификаций противотанковыми минами в интервью изданию Украина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС «С меньшей террит...
- Украина не заинте...
- «Бандеровского го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым