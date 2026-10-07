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"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона

"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона

О дистанционном минировании с помощью БПЛА и уничтожении вражеских фортификаций противотанковыми минами в интервью изданию Украина.

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