«Рассматриваем перенос заводов за пределы Европы, если не решится проблема с российским газом»: Volkswagen приступил к реализации угроз

Стало известно, что Европа в скором времени потеряет крупнейшего производителя автомобилей, который планирует развернуть производства не у себя на родине, а где-нибудь подальше, где созданы благоприятные условия.
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