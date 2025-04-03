Об этом он сообщил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН Украинское правительство не успело скрыть следы своих преступлений в Курской области из-за поспешного бегства украинской армии в результате операции ВС РФ.
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