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ФедералПресс

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Нижегородская область заняла первое место на «Золотой осени» по числу наград

Нижегородская область заняла первое место на «Золотой осени» по числу наград

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября, ФедералПресс. Предприятия Нижегородской области второй год подряд занимают лидирующие позиции по количеству наград на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

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