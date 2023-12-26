Десантный корабль "Новочеркасск" был повреждён во время атаки ВСУ на Феодосию

Атаковавшие корабль два Су-24 были уничтожены средствами ПВО.Минобороны России сообщило о том, что во время ракетной атаки ВСУ на Феодосию ночью 26 декабря был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии