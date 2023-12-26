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Десантный корабль "Новочеркасск" был повреждён во время атаки ВСУ на Феодосию

Десантный корабль "Новочеркасск" был повреждён во время атаки ВСУ на Феодосию

Атаковавшие корабль два Су-24 были уничтожены средствами ПВО.Минобороны России сообщило о том, что во время ракетной атаки ВСУ на Феодосию ночью 26 декабря был повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск".

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