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Земля есть, а света нет: в Приморье чиновника осудят за халатность

Земля есть, а света нет: в Приморье чиновника осудят за халатность

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела об обеспечении 197 многодетных семей земельными участками без коммуникаций, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

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