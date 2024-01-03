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Минобороны России: четверо российских военных двое суток сдерживали атаки ВСУ

Минобороны России: четверо российских военных двое суток сдерживали атаки ВСУ

Российский военнослужащий рассказал, как он вместе с еще тремя солдатами на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт и отбивали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.

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