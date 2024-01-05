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Закон, порядок, государство

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Более 32 тыс. военно-патриотических акций провели юнармейцы из Самарской области в 2023 году

Более 32 тыс. военно-патриотических акций провели юнармейцы из Самарской области в 2023 году

Среди них торжественные возложения цветов, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн современности, экскурсии по местам воинской славы, участие в военных парадах, спортивные и интеллектуальные состязания по заданной тематике, участие в проведении Всероссийских тематических диктантов и многое другое.

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