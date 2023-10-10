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  • Zxc321 Шаинский
    А кто любит русских? Может, стоит задуматься, прежде, чем открывать рот?Израильский ветер...
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    Ну, поведай народу о массовых репрессиях, я посмотрю как тебя все тут заплюют.Израильский ветер...
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УКРАИНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В FAILED STATE

УКРАИНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В FAILED STATE

Украина разваливается как государство, нынешнее её состояние можно описать термином Failed State. К такому выводу пришёл экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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КК
Катя Котова
Искусственно созданное государство должно исчезнуть как таковое.
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10 час.
Серж Южанин
&quot;Посейдон&quot; им к берегу и &quot;Сармат&quot; в Йелоустоун !..
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5 час.
Леонид Руси
Как так... Зеля ещё не заработал нужной для жизни суммы... даже 2 - х миллиардов $. А что погибло пол миллиона хохлов, так они же гои, а не евреи... так бабы новых нарожают рабов...
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4 час.

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