Украина разваливается как государство, нынешнее её состояние можно описать термином Failed State. К такому выводу пришёл экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
УКРАИНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В FAILED STATE
Комментарии
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КК
Катя Котова
Искусственно созданное государство должно исчезнуть как таковое.
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10 час.
Серж Южанин
"Посейдон" им к берегу и "Сармат" в Йелоустоун !..
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5 час.
Леонид Руси
Как так... Зеля ещё не заработал нужной для жизни суммы... даже 2 - х миллиардов $. А что погибло пол миллиона хохлов, так они же гои, а не евреи... так бабы новых нарожают рабов...
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4 час.
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