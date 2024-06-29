Лидерами президентских выборов в Иране являются Пезешкян и Джалили

Кандидаты-реформисты и консерваторы лидируют в первом туре президентских выборов в Иране. По состоянию на 29 июня, после подсчета более двух миллионов трехсот семидесяти тысяч бюллетеней, Масуд Пезешкиан набрал более 973 тысяч голосов, а Саид Джалили - более 963 тысяч.
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