Лидерами президентских выборов в Иране являются Пезешкян и Джалили

Кандидаты-реформисты и консерваторы лидируют в первом туре президентских выборов в Иране. По состоянию на 29 июня, после подсчета более двух миллионов трехсот семидесяти тысяч бюллетеней, Масуд Пезешкиан набрал более 973 тысяч голосов, а Саид Джалили - более 963 тысяч.