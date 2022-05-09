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Вата, солярий, чай в пакетиках и еще 12 изобретений которые появились, благодаря Первой мировой

Вата, солярий, чай в пакетиках и еще 12 изобретений которые появились, благодаря Первой мировой

Войны приносят человечеству горе и разрушения — этот очевидный факт оспорить невозможно. Однако, нужно быть справедливым и признать, что именно в ходе войн появилось немало замечательных изобретений, которыми пользуется теперь весь мир.

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