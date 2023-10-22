Стало известно, сколько наших сейчас в плену у бандеровцев

Украинские солдаты сдаются тысячами и не хотят возвращаться на родину Дмитрий Родионов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Сергей Кулик В украинском плену находятся порядка 500 российских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
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