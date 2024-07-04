⚡️Новое назначение ⚡️ На должность государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения по Новоаннинскому району» назначена Н.
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⚡️Новое назначение ⚡️ На должность государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения по Новоаннинскому району» назначена Н.