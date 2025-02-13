Из Альметьевска на 23 Февраля в зону СВО отправят сладости, подарки и сувениры

Ко Дню защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля, из Альметьевска планируется отправить очередную партию помощи: маскировочные сети, подушки, сладости, а также трогательные подарки и сувениры, сделанные руками детей.
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