НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«ПСЖ» не проигрывает на выезде 39 матчей подряд – рекорд топ-5 лиг

В 29-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике в гостях сыграла вничью с «Нантом» (1:1). «ПСЖ» установил новый рекорд топ-5 лиг, не проигрывая на выезде в течение 39 матчей подряд – на этом отрезке команда одержала 30 побед и 9 раз сыграла вничью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх