«ПСЖ» не проигрывает на выезде 39 матчей подряд – рекорд топ-5 лиг

В 29-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике в гостях сыграла вничью с «Нантом» (1:1). «ПСЖ» установил новый рекорд топ-5 лиг, не проигрывая на выезде в течение 39 матчей подряд – на этом отрезке команда одержала 30 побед и 9 раз сыграла вничью.