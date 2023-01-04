В Госдепе США сообщили о снятии с повестки восстановления ядерной сделки

Официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс заявил, что Вашингтон снял с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном, уделяя свое внимание противодействию сотрудничества Тегерана с Москвой.
Официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс заявил, что Вашингтон снял с повестки восстановление ядерной сделки с Ираном, уделяя свое внимание противодействию сотрудничества Тегерана с Москвой.
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