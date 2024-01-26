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Виралайф

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«Отрезать лапы собаке, похоронить человека заживо»: треш-стримы будут блокировать до суда

«Отрезать лапы собаке, похоронить человека заживо»: треш-стримы будут блокировать до суда

В России запрещают треш-стримы. В четверг Госдума сделала первый шаг к тому, чтобы очистить отечественный сегмент Интернета от блогеров, которые за деньги и хайпа ради на камеру отрезают котам хвосты, бьют беспомощных людей или со всей дури роняют детей головой в снег.

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