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Крымское информационное агентство

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Крым за 10 лет принял 61 миллион туристов

Крым за 10 лет принял 61 миллион туристов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, поздравляя жителей полуострова с Всемирным днем туризма, поделился впечатляющей статистикой: за 10 лет с момента воссоединения с Россией Крым посетил 61 миллион туристов.

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