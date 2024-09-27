Крым за 10 лет принял 61 миллион туристов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, поздравляя жителей полуострова с Всемирным днем туризма, поделился впечатляющей статистикой: за 10 лет с момента воссоединения с Россией Крым посетил 61 миллион туристов.
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