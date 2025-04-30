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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования конфликта на Украине

Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования конфликта на Украине

Президент США также заявил, что в случае его проигрыша на выборах РФ бы "забрала всю Украину" Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российское руководство хочет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

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