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Петербургский дневник

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Петербуржцы, который попытался задушить 11-летнего пасынка, отправили под стражу

Петербуржцы, который попытался задушить 11-летнего пасынка, отправили под стражу

Вину мужчина признал Красносельский районный суд Северный столицы заключил под стражу местного жителя, которого судят по статье «Покушение на убийство», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурге.

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