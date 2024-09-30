Петербуржцы, который попытался задушить 11-летнего пасынка, отправили под стражу

Вину мужчина признал Красносельский районный суд Северный столицы заключил под стражу местного жителя, которого судят по статье «Покушение на убийство», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурге.
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