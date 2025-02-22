Швыдкой: коллективной амнистии уехавшим после начала СВО артистам не будет

Артистам, покинувшим Россию после начала спецоперации, не стоит ждать коллективной амнистии. Об этом 22 февраля заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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