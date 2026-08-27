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Мировое обозрение

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Армия России поразила 7 хранилищ с военным имуществом в порту Одесса

Армия России поразила 7 хранилищ с военным имуществом в порту Одесса

Российские военные методично выбивают тыловую инфраструктуру ВСУ в Одесской области. Последний удар — семь хранилищ с военным имуществом и цех по сборке беспилотников в порту.

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