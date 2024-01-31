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Очередная победа Путина. В России безработица ниже, чем в «цивилизованных» странах Европы

Очередная победа Путина. В России безработица ниже, чем в «цивилизованных» странах Европы

Итак, будучи страной, «экономика которой разорвана в клочья» (по крайней мере, именно так оно должно быть по утверждению еврочиновников), Российская Федерация в очередной раз приготовила сюрприз для своих западных оппонентов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА: ЗАКИШЛАЧИВАНИЕ РОССИИ!
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3 час.
Poma Pomak
Там по безработицы получают в десятки раз больше чем у нас средняя зарплата и пенсия. к ченму это писать *?
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1 час.

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