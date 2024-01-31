Очередная победа Путина. В России безработица ниже, чем в «цивилизованных» странах Европы

Итак, будучи страной, «экономика которой разорвана в клочья» (по крайней мере, именно так оно должно быть по утверждению еврочиновников), Российская Федерация в очередной раз приготовила сюрприз для своих западных оппонентов.
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