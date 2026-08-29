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Курские новости

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Курские добровольцы отметили вторую годовщину бригады «БАРС-Курск»

Курские добровольцы отметили вторую годовщину бригады «БАРС-Курск»

Добровольцы бригады «БАРС-Курск» сбили крылатую ракету «Фламинго», летевшую на стратегический объект в Тульской области.

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