РБК: группа "Нацпроектстрой" выкупила долю французского холдинга Vinci

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. продал свою долю в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), строившей первый участок платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург М-11 "Нева".
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