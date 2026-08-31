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Доход от приложения Robinhood Chain превосходит Ethereum и Hyperliquid

Доход от приложения Robinhood Chain превосходит Ethereum и Hyperliquid

Robinhood Chain сгенерировала $2,66 миллиона по доходам от приложений за последние 24 часа, превзойдя несколько крупных сетей блокчейнов, согласно DeFiLlama данные.

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