Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Eurasian Times: «Герань-5» на скорости 600 км/час сводит с ума украинскую ПВО

Eurasian Times: «Герань-5» на скорости 600 км/час сводит с ума украинскую ПВО

У Украины до сих пор нет эффективных способов борьбы с российскими реактивными беспилотниками Фото: создано нейросетью Украина до сих пор не разработала надежный и массовый беспилотник-перехватчик, способный противостоять все более быстрым российским ударным беспилотникам «Герань» с реактивными двигателями, заявил Сергей Бескрестнов, более известный под позывным «Флэш», украинский специалист по технологиям и советник президента Владимира Зеленского.

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