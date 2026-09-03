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В России предупредили о новых опасных штаммах гриппа. Готов ли к ним Алтайский край

В России предупредили о новых опасных штаммах гриппа. Готов ли к ним Алтайский край

Нам угрожают варианты вируса, к которым у нас еще нет должного иммунитета, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова В этом году в Россию придут новые геноварианты штаммов гриппа, к которым у населения нет достаточного иммунитета.

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