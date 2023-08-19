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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Второй хлеб: в чем польза картофеля для здоровья человека

Второй хлеб: в чем польза картофеля для здоровья человека

Второй хлеб: в чем польза картофеля для здоровья человека Ксения КсеновскаяКартофель – простой и универсальный овощ, который, как оказалось, не только питательный и вкусный, но и способен подарить огромное количество пользы для нашего здоровья.

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