Правительство РФ доработало усложняющие уклонение от налогов поправки в НК

Как сообщает РБК, правительство РФ доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые закроют ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, ужесточив контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями.