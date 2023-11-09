Правительство РФ доработало усложняющие уклонение от налогов поправки в НК

Как сообщает РБК, правительство РФ доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые закроют ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, ужесточив контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями.
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