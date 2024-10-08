Есть компакт! Наша Ока и ее японские одноклассники

Дебют серийного ВАЗ‑1111 Ока в 1989 году стал очень важным для СССР событием. Тем более, что еще до начала серийного производства об автомобиле много писали в прессе как о современном, но максимально доступном.
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