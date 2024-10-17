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Будет вкусно

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Рубленые котлеты из рыбы на сковороде

Рубленые котлеты из рыбы на сковороде

Очень люблю рубленые котлеты за простоту в приготовлении, прекрасный вкус и разнообразие. Готовлю их из индейки, курицы и разной рыбы.

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Комментарии
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Patria
То, что готовите Вы, нечто среднее между темпура и оладьями. Окуда сочность, когда в рецепте мука, яйцо? Тут и лук со сметаной не спасут.  Фарш, тертые лук и кабачок (кто- то добавляет картофель) зелень по желанию. Массу хорошенько выбить, сформировать котлетки, положив в центр кусочек холодного сливоченого масла, и на сковородку без всякой панировки. Будет и пышность и сочность.
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