Рубленые котлеты из рыбы на сковороде

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Patria

То, что готовите Вы, нечто среднее между темпура и оладьями. Окуда сочность, когда в рецепте мука, яйцо? Тут и лук со сметаной не спасут. Фарш, тертые лук и кабачок (кто- то добавляет картофель) зелень по желанию. Массу хорошенько выбить, сформировать котлетки, положив в центр кусочек холодного сливоченого масла, и на сковородку без всякой панировки. Будет и пышность и сочность.