«Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами»: Эксперты назвали провалом визит Путина к Си Цзиньпину

После того как шумиха вокруг визита президента РФ в Китай стихла, настало время трезво оценить итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отстранившись от красивого церемониала встречи российского лидера на китайской земле и широких улыбок на лицах наших китайских друзей.
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