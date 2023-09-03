. как политтехнолог политтехнологам, как говорится. Знатно поскрипела наша уютная болталка в «тележеньке» (чат Telegram-канала «Исторические напёрстки, милости прошу) на тему непонятного эссе товарища Стрелкова/Гиркина «Если стану президентом».
Стрелкова/Гиркина – в президенты?
Комментарии
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Евгений Луговцев
Какой из него президент и Верховный командующий. Он как ряженый казак, который на лошади скакать и шашкой рубить не умеет. Президент какой ни будь литвы или Люксембурга может и справился бы это второй Зеля. его надо к навальному в камеру пусть планы пишут типа Майн Кампф.
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19 час.
Астон Мартин
Если по делу есть чего так скажите , а указывать кому чего и где , не ваше дело в принципе , каждый встречный поперечный кого то строит из себя мнит чего то о себе , смешно просто ...🥸
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19 час.
Дмитрий Ковера
«а чем Стрелков хуже Владимира Владимировича»? Да куда Стрелкову до Него! Владимир Владимирович подарил мне возможность работать до 65, если прежде не откинусь. Ну там, по мелочи ещё, вечнозелёный и бензин подросли в 3,5 раза, да пошлины заградительные. С таким не всякий справится. Дай Бог ему здоровья!
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13 час.
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