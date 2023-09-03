Стрелкова/Гиркина – в президенты?

Евгений Луговцев Какой из него президент и Верховный командующий. Он как ряженый казак, который на лошади скакать и шашкой рубить не умеет. Президент какой ни будь литвы или Люксембурга может и справился бы это второй Зеля. его надо к навальному в камеру пусть планы пишут типа Майн Кампф.

Астон Мартин Если по делу есть чего так скажите , а указывать кому чего и где , не ваше дело в принципе , каждый встречный поперечный кого то строит из себя мнит чего то о себе , смешно просто ...🥸