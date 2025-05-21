Каспийская нефть – независимая или неприкосновенная Исключение из санкций Итак, Вашингтон весьма демонстративно, как раз в дни принятия 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, принял решение фактически оставить за рамками санкций Каспийский трубопроводный консорциум.