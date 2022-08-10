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Монреаль (ATP). Хуркач вышел в третий круг, Медведев сыграет с Кириосом

Даниил Медведев сыграет с Ником Кириосом во втором круге в Монреале. Сетка турнира здесь. National Bank Open Монреаль, Канада 8 – 14 августа 2022 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 5 926 545 долларов Отрытые корты, хард Второй круг Даниил Медведев (Россия)  Ник Кириос (Австралия) Дата проведения 10 августа, 20.

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